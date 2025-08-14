Из жизни
21:21, 14 августа 2025

Один из самых богатых людей в мире задумал снять свою жену в роли девушки Джеймса Бонда

Екатерина Лобанова
Екатерина Лобанова

Фото: Daniel Dal Zennaro / Globallookpress.com

Одного из самых богатых людей в мире, основателя Amazon Джеффа Безоса, заподозрили в желании снять жену 55-летнюю Лорен Санчес в роли девушки Джеймса Бонда. Об этом сообщает журнал OK!

«Он одержим, — сообщил журналисту Робу Шутеру голливудский инсайдер. — Это не какая-то фантазия: Джефф хочет видеть ее на экране — и точка».

Другой анонимный источник отметил, что, хотя Санчес и не актриса, с мнением Безоса в любом случае будут считаться. В марте 2022 года миллиардер за восемь миллиардов долларов приобрел кинокомпанию Metro Goldwyn Mayer, которой принадлежат права на франшизу о Джеймсе Бонде. «Она муза Джеффа, а когда ты тратишь восемь миллиардов, то получаешь все, что захочешь», — отметил инсайдер.

Режиссером нового фильма о Джеймсе Бонде будет Дени Вильнев, сценаристом выступит Стивен Найт. Пока неизвестно, кто исполнит роль Агента 007, но это точно будет не Дэниэл Крейг.

После того как британская журналистка Анна Винтур покинула пост главного редактора американской версии журнала Vogue, появились слухи, что этот пост займет Лорен Санчес. Однако они не подтвердились.

Свадьба Безоса и Санчес состоялась в конце июня 2025 года в Венеции. Трехдневное торжество обошлось в сумму более 20 миллионов долларов. В ходе празднования невеста сменила 27 платьев.

