14:53, 14 августа 2025Путешествия

Два российских самолета ушли на второй круг из-за птиц

Самолеты «России» и Red Wings ушли на второй круг из-за птиц на ВПП
Алина Черненко

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Птицы на взлетно-посадочных полосах (ВПП) сорвали посадку сразу двух российских самолетов в разных аэропортах страны. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Уточняется, что оба инцидента произошли в воскресенье, 10 августа. В воздушной гавани Санкт-Петербурга Пулково лайнеру авиакомпании «Россия», прилетевшему из Москвы, пришлось уйти на второй круг после того, как экипаж другого борта доложил о наблюдении на ВПП стаи пернатых.

Похожая ситуация произошла и в аэропорту Архангельска. Там самолет авиакомпании Red Wings, прибывший из Екатеринбурга, тоже ушел на второй круг по команде диспетчера, который заметил птиц на ВПП.

В июле работник аэропорта в Чите выбежал на ВПП и сорвал посадку самолета «Уральских авиалиний». Пилотам удалось приземлиться только спустя 15 минут.

