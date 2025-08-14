Ермак взбесил администрацию Трампа

Fox: Глава офиса президента Украины Ермак раздражает администрацию Трампа

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак раздражает действующую администрацию американского лидера Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на высокопоставленный источник сообщает телеканал Fox News.

«Его нестандартный подход, несомненно, раздражает Вашингтон», — сказал бывший сотрудник Сената США, пожелавший сохранить анонимность.

По его словам, Ермак часто запрашивал встречи с представителями Белого дома, не имея никакой конкретной повестки или просьбы.

«Ведение дел с Дональдом Трампом, с MAGA-республиканцами очень отличается от ведения дел с либералами [бывшего президента США] Джо Байдена», — отметил источник, добавив, что Ермак «в этом ужасен».

Ранее Ермак потребовал от стран Евросоюза не признавать потенциальные договоренности по итогам встречи Трампа и его российского коллеги Владимира Путина на Аляске.