Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:00, 14 августа 2025Мир

Ермак взбесил администрацию Трампа

Fox: Глава офиса президента Украины Ермак раздражает администрацию Трампа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Anna Rose Layden / Reuters

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак раздражает действующую администрацию американского лидера Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на высокопоставленный источник сообщает телеканал Fox News.

«Его нестандартный подход, несомненно, раздражает Вашингтон», — сказал бывший сотрудник Сената США, пожелавший сохранить анонимность.

По его словам, Ермак часто запрашивал встречи с представителями Белого дома, не имея никакой конкретной повестки или просьбы.

«Ведение дел с Дональдом Трампом, с MAGA-республиканцами очень отличается от ведения дел с либералами [бывшего президента США] Джо Байдена», — отметил источник, добавив, что Ермак «в этом ужасен».

Ранее Ермак потребовал от стран Евросоюза не признавать потенциальные договоренности по итогам встречи Трампа и его российского коллеги Владимира Путина на Аляске.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы все заплатим цену». Путин допустил, что заключит сделку с Трампом на Аляске. Что о ней известно?

    Специалист по БПЛА рассказал об отставании ВСУ в «войне умов»

    Турист пробрался в номер отеля к незнакомой женщине и поласкал ее ногу на глазах у ее мужа

    ВСУ усилили обстрелы ЛНР

    Девушка звезды «Голодных игр» спровоцировала слухи о помолвке

    Россия увеличила экспорт мазута из-за проблем с нефтепереработкой

    Ермак взбесил администрацию Трампа

    Артемий Лебедев словами «вонючая пропаганда» раскритиковал западное СМИ

    Власти российского города объяснили ограничения по катанию на качелях

    Названы цели Германии в производстве украинских «Сапсанов»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости