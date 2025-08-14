Мир
«Коалиция желающих» выступила против ограничения на численность ВСУ

Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Страны «Коалиции желающих» выступили против любых ограничений в отношении Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе связанных с численностью украинской армии. Об этом говорится в заявлении объединения, опубликованном на сайте правительства Великобритании.

«Не должно быть никаких ограничений на вооруженные силы Украины или ее сотрудничество с третьими странами», — говорится в тексте заявления.

Также страны коалиции выразили готовность активно участвовать в послевоенном урегулировании конфликта, включая возможное развертывание миротворческих сил на территории Украины.

Ранее глава Минфина США Скотт Бессент предложил странам Евросоюза «действовать или заткнуться» в деле введения санкций против России.

