Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:15, 14 августа 2025Бывший СССР

На Украине назвали возможные договоренности Путина и Трампа

«Страна.ua»: Путин и Трамп могли договориться об обмене территориями с Киевом
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом в Аляске может обсудить обмен территориями между Москвой и Киевом. Такую версию диалога допустило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Журналисты предположили, что организация встречи свидетельствует о существенном изменении переговорного процесса и назвали три версии достигнутых договоренностей между главами государств.

«Первая [версия] — Трамп согласился с тем, что России отойдет вся Донецкая и Луганская области, а Путин согласился при таком условии на прекращение огня по всей линии фронта. Также, возможно, Украине вернут захваченные РФ территории Харьковской и Сумской областей, а фронт в Запорожской и Херсонской областях заморозят на нынешних рубежах», — говорится в тексте статьи.

По другой версии, президент России согласился на прекращение огня до обсуждения территориального вопроса в обмен на уступки со стороны США, в числе которых «Страна» называет отмену санкций и официальное признание Крыма частью России Вашингтоном. Журналисты подчеркнули, что такая версия обсуждается в украинских СМИ, хотя подтверждений ей нет даже на уровне «сливов».

Материалы по теме:
«Трамп взбесится» С чем спецпосланник Уиткофф прибыл в Москву и чего ждать от его встречи с Путиным?
«Трамп взбесится»С чем спецпосланник Уиткофф прибыл в Москву и чего ждать от его встречи с Путиным?
6 августа 2025
Трамп намерен организовать встречу с Путиным и Зеленским. О чем еще договорились США и Россия в ходе визита Уиткоффа в Москву?
Трамп намерен организовать встречу с Путиным и Зеленским.О чем еще договорились США и Россия в ходе визита Уиткоффа в Москву?
6 августа 2025
«Аляска рождена как Русская Америка» Встреча Путина и Трампа пройдет в США. Какие темы там обсудят и что о них говорят на Украине?
«Аляска рождена как Русская Америка»Встреча Путина и Трампа пройдет в США. Какие темы там обсудят и что о них говорят на Украине?
8 августа 2025

Третий названный изданием сценарий гласит, что встреча Путина и Трампа необходима, чтобы снизить градус напряженности, возникший между странами после объявления Трампом ультиматума России. Отмечается, что эскалация конфликта между странами представляет угрозу для всех его участников, из-за чего стороны могли решить «отойти от черты» и заключить «перемирие», в рамках которого США откажутся от введения пошлин против стран, покупающих российские энергоносители, а Москва предпримет новые шаги по достижению мира на Украине.

В конце июля президент США заявил, что сокращает крайний срок для достижения Россией соглашения по Украине до 10-12 дней. Он заявил, что не видит смысла ждать, а также упрекнул Москву в отсутствии прогресса по данному вопросу.

Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся 15 августа на Аляске. Президент США также заявил, что после встречи хочет провести трехсторонние переговоры с участием украинского лидера Владимира Зеленского.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Ростов-на-Дону при помощи самолета-камикадзе. Момент удара по многоквартирному дому попал на видео

    В России заявили о попытках Украины сорвать переговоры Путина и Трампа

    Финский хоккеист извинился за выступление в КХЛ

    Артемий Лебедев назвал недостаток США по сравнению с Россией

    Раскрыт состав делегации России на переговорах с Трампом

    Обещана совместная пресс-конференция Путина и Трампа

    Россияне спустились в метро в Европе и заплатили 30 тысяч рублей

    В России рассказали о приговоре немецкого генерала для «Сапсана»

    В Кремле раскрыли темы переговоров Путина и Трампа

    В России упал спрос на одну категорию работников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости