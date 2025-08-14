На Украине назвали возможные договоренности Путина и Трампа

«Страна.ua»: Путин и Трамп могли договориться об обмене территориями с Киевом

Президент России Владимир Путин на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом в Аляске может обсудить обмен территориями между Москвой и Киевом. Такую версию диалога допустило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Журналисты предположили, что организация встречи свидетельствует о существенном изменении переговорного процесса и назвали три версии достигнутых договоренностей между главами государств.

«Первая [версия] — Трамп согласился с тем, что России отойдет вся Донецкая и Луганская области, а Путин согласился при таком условии на прекращение огня по всей линии фронта. Также, возможно, Украине вернут захваченные РФ территории Харьковской и Сумской областей, а фронт в Запорожской и Херсонской областях заморозят на нынешних рубежах», — говорится в тексте статьи.

По другой версии, президент России согласился на прекращение огня до обсуждения территориального вопроса в обмен на уступки со стороны США, в числе которых «Страна» называет отмену санкций и официальное признание Крыма частью России Вашингтоном. Журналисты подчеркнули, что такая версия обсуждается в украинских СМИ, хотя подтверждений ей нет даже на уровне «сливов».

Третий названный изданием сценарий гласит, что встреча Путина и Трампа необходима, чтобы снизить градус напряженности, возникший между странами после объявления Трампом ультиматума России. Отмечается, что эскалация конфликта между странами представляет угрозу для всех его участников, из-за чего стороны могли решить «отойти от черты» и заключить «перемирие», в рамках которого США откажутся от введения пошлин против стран, покупающих российские энергоносители, а Москва предпримет новые шаги по достижению мира на Украине.

В конце июля президент США заявил, что сокращает крайний срок для достижения Россией соглашения по Украине до 10-12 дней. Он заявил, что не видит смысла ждать, а также упрекнул Москву в отсутствии прогресса по данному вопросу.

Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся 15 августа на Аляске. Президент США также заявил, что после встречи хочет провести трехсторонние переговоры с участием украинского лидера Владимира Зеленского.