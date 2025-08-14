Спорт
19:16, 14 августа 2025Спорт

Овечкин высказался о переговорах Путина и Трампа

Овечкин о переговорах Путина и Трампа: надеюсь, все пройдет хорошо
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин высказался о предстоящих переговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Его слова приводит CNN.

«Обе страны любят хоккей, поэтому надеюсь, все пройдет хорошо. Я не политик, а спортсмен. Надеюсь, что скоро все решится. Это грустная ситуация для обеих сторон», — заявил Овечкин.

Путин и Трамп прибудут на Аляску 15 августа, где проведут двусторонние переговоры. Лидеры обсудят варианты урегулирования конфликта на Украине.

9 августа появилась информация, что администрация бывшего президента США Джо Байдена планировала выдворить из страны Овечкина и других российских игроков НХЛ. Такие меры якобы рассматривались для оказания давления на Москву перед обменом заключенными в августе 2024 года, в ходе которого в Штаты вернулись журналист Эван Гершкович и бывший морской пехотинец Пол Уилан.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В прошедшем сезоне НХЛ он стал лидером турнира по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах, обойдя канадца Уэйна Гретцки.

