Культура
07:12, 14 августа 2025Культура

Писатель Быков исчез после переезда в США

РИА Новости: Местонахождение уехавшего в США писателя Быкова неизвестно
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дмитрий Быков

Дмитрий Быков. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Писатель Дмитрий Быков (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) покинул Россию и уехал в США. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации из материалов уголовного дела, в настоящее время его точное местонахождение неизвестно. «До настоящего времени предприняты меры, но установить местонахождение обвиняемого не представляется возможным», — говорится в документах.

8 августа Черемушкинский районный суд заочно арестовал его по делу о распространении фейков о Российской армии по мотивам политической ненависти. Позже Быкова объявили в международный розыск.

    Все новости