Получивший травму во время празднования гола российский футболист выбыл до конца сезона

Получивший травму во время празднования гола Могель выбыл до конца сезона

Российский футболист брянского «Динамо» Кирилл Могель прошел медобследование после травмы, полученной во время празднования гола в ворота «Оренбурга-2» в матче второй лиги дивизиона Б. Об этом сообщается в Telegram-канале бело-голубых.

По его итогам стало известно, что 22-летний нападающий выбыл до конца сезона. Игроку предстоит операция на колене.

«Пусть этот несчастный случай будет в назидание молодым футболистам, которым надо много тренироваться, чтобы больше забивать мячей и меньше думать, как отпраздновать гол!» — заявили в клубе.

Матч прошел 10 августа и завершился со счетом 2:0 в пользу «Динамо». Могель отличился на 84-й минуте, после чего решил отпраздновать гол сальто. Игрок неудачно приземлился на колено и не смог продолжить встречу.