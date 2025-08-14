Получивший травму во время празднования гола российский футболист выбыл до конца сезона

Российский футболист брянского «Динамо» Кирилл Могель прошел медобследование после травмы, полученной во время празднования гола в ворота «Оренбурга-2» в матче второй лиги дивизиона Б. Об этом сообщается в Telegram-канале бело-голубых.
По его итогам стало известно, что 22-летний нападающий выбыл до конца сезона. Игроку предстоит операция на колене.
«Пусть этот несчастный случай будет в назидание молодым футболистам, которым надо много тренироваться, чтобы больше забивать мячей и меньше думать, как отпраздновать гол!» — заявили в клубе.
Матч прошел 10 августа и завершился со счетом 2:0 в пользу «Динамо». Могель отличился на 84-й минуте, после чего решил отпраздновать гол сальто. Игрок неудачно приземлился на колено и не смог продолжить встречу.