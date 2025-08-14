Мир
09:30, 14 августа 2025Мир

Премьер Польши предупредил об обсуждении Путиным и Трампом судьбы НАТО

Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Lukasz Glowala / Reuters

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут обсудить судьбу сокращения войск Североатлантического альянса (НАТО) в Восточной Европе. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск во время брифинга для прессы, передает The Financial Times (FT).

«В течение последних нескольких дней мы слышим, что русские очень хотели бы включить в переговоры о будущем Украины обсуждение вопроса о сокращении присутствия НАТО, например, в Польше», — заявил глава польского кабмина.

Туск также призвал к единству среди союзников по НАТО в этом вопросе. Он также потребовал единства внутри страны с новым президентом Каролем Навроцким, которого сам Трамп пригласил принять участие в телефонной конференции с европейскими лидерами в среду, 13 августа.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Россию ждут «очень серьезные последствия» от США, если в пятницу в ходе его встрече с Путиным на Аляске не будет достигнуто соглашение о прекращении огня на Украине. Встреча пройдет 15 августа на американской военной базе Элмендорф-Ричардсон.

