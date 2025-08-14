Спорт
Вероника Кудерметова
18:43, 14 августа 2025Спорт

ПСЖ стал самым русскоговорящим европейским клубом

ПСЖ с Сафоновым и украинцем Забарным стал самым русскоговорящим клубом в Европе
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Илья Забарный

Илья Забарный. Фото: Antonio Calanni / АР

Французский «Пари Сен-Жермен» стал самым русскоговорящим европейским клубом. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Это случилось после перехода в ПСЖ украинского защитника Ильи Забарного, который свободно владеет русским. В клубе уже выступают российский вратарь Матвей Сафонов и грузинский нападающий Хвича Кварацхелия, который также говорит по-русски.

13 августа ПСЖ выиграл Суперкубок УЕФА. В борьбе за трофей парижане обыграли английский Тоттенхэм в серии пенальти. Основное время встречи закончилось со счетом 2:2, Сафонов провел матч на скамейке запасных. Россиянин, завоевавший уже пятый трофей с ПСЖ, отметил, что его команда проявила характер и переломила ход матча, что делает победу еще слаще.

Сафонов подписал контракт с ПСЖ летом 2024 года. Кварацхелия защищает цвета парижан с января 2025-го. Забарный перешел в парижский клуб 12 августа, подписав соглашение на пять лет. До этого он отказывался от трансфера из-за Сафонова.

