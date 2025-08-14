Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:45, 14 августа 2025Россия

Путин по дороге на Аляску посетит российский регион

Путин посетит один из российских регионов по дороге на Аляску
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин по дороге на Аляску посетит один из регионов страны. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

По словам пресс-секретаря президента, Путин всегда использует дальние поездки для того, чтобы посетить различные регионы. Таким образом глава государства совмещает региональную работу с международными делами.

«Так будет и на этот раз», — заключил Песков.

Путин отправится на Аляску, где 15 августа проведет двусторонние переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры обсудят варианты урегулирования конфликта на Украине.

В свою очередь, Трамп отмечал, что вероятность того, что встреча будет неудачной, составляет 25 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы все заплатим цену». Путин допустил, что заключит сделку с Трампом на Аляске. Что о ней известно?

    Поедающих водоросли коров заметили в России

    Власти назвали фейком сообщения об эвакуации Белгорода

    На Западе раскрыли планы ЕС свергнуть правительства в Венгрии, Словакии и Сербии

    56-летняя Дженнифер Лопес порадовала фанатов фото в кружевных колготках

    Момент удара беспилотника ВСУ по «Белгород-Арене» попал на видео

    Овечкин высказался о переговорах Путина и Трампа

    Армения и США договорились с Ираном по одному вопросу

    Волочкова отреагировала на смену дочерью фамилии

    Стало известно о наступлении в Купянске на фоне прорыва ВС России в Харьковской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости