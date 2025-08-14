Путин по дороге на Аляску посетит российский регион

Президент России Владимир Путин по дороге на Аляску посетит один из регионов страны. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
По словам пресс-секретаря президента, Путин всегда использует дальние поездки для того, чтобы посетить различные регионы. Таким образом глава государства совмещает региональную работу с международными делами.
«Так будет и на этот раз», — заключил Песков.
Путин отправится на Аляску, где 15 августа проведет двусторонние переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры обсудят варианты урегулирования конфликта на Украине.
В свою очередь, Трамп отмечал, что вероятность того, что встреча будет неудачной, составляет 25 процентов.