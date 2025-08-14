Раскрыта позиция Трампа и европейских лидеров перед саммитом на Аляске

NBC: Трамп согласился с Европой о необходимости прекращения огня до переговоров

Президент США Дональд Трамп согласился с позицией лидеров стран Европы о необходимости прекращения огня до начала мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

«Трамп сказал во время телефонного разговора, что он отправляется на встречу с Путиным с целью обеспечить прекращение огня в Украине. Трамп и европейские лидеры согласились, что прекращение огня в Украине должно быть осуществлено до начала мирных переговоров», — сказано в публикации.

Как утверждается, в ходе разговора все присутствовавшие согласились с тем, что Украина должна принимать активное участие в переговорах и должна сама решать, на какие территориальные уступки она готова пойти. По данным источников издания, после беседы с Трампом европейские лидеры остались под впечатлением о готовности президента США ввести новые санкции против Москвы, если его российский коллега Владимир Путин не согласится на прекращение огня.

Видеоконференция с участием Трампа и лидеров стран Европы состоялась 13 августа. Сообщалось, что звонок прошел в обстановке строжайшей секретности из-за опасения прослушки «российскими шпионами».

Встреча Трампа и Путина пройдет 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска.