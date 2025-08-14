С улиц Аляски начали убирать бомжей

RT: Полиция Анкориджа убирает бездомных с улиц перед встречей Путина и Трампа

В Анкоридже на Аляске начали убирать бомжей с улиц перед встречей российского президента Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Об этом в Telegram-канале сообщает RT со ссылкой на сотрудницу туриндустрии региона по имени Ирина.

В центральной части города в настоящее время «очень внимательно следят, чтобы никто не лежал на тротуарах и их не было видно», рассказала женщина. Также видно, что дорожные службы активно приводят дороги в порядок, «убирают улицы и что-то активно чинят и доводят до ума».

Она также отметила, что город никак не украшали и на улицах отсутствуют элементы российской символики. «Скорее всего, это делается из соображений безопасности: не хотят, чтобы были понятны маршрут и места возможного появления ВИП-персон», — поделилась догадкой она.

Также сотрудница туристической индустрии рассказала, что в городе заметно много «людей с чемоданами», по которым видно, что это не простые туристы, кроме того, над городом летало много вертолетов в течение дня.

Лидеры России и США проведут встречу в пятницу, 15 августа, на Аляске. Переговоры начнутся в 22:30 по московскому времени. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, план встречи на военной базе Элмендорф-Ричардсон в США уже утвержден, а подготовка к саммиту находится на финальном этапе.