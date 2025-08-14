Мир
Сэндвич стал причиной увольнения сотрудника Минюста США

Бонди: Сотрудника Минюста США задержали за бросок сэндвича в полицейского
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Сотрудника Минюста США задержали в Вашингтоне за бросок сэндвича в полицейского, после чего его уволили из министерства. Об этом сообщила генпрокурор Пэм Бонди, ее слова приводит The Washington Post (WP).

«Это пример того, с чем мы сталкиваемся уже семь месяцев, работая над переориентацией министерства юстиции. Вы НЕ будете работать в этой администрации, проявляя неуважение к нашему правительству и правоохранительным органам», — подчеркнула генпрокурор.

Как сообщил газете источник в ведомстве, 37-летний Данн был специалистом по международным отношениям в уголовном отделе Минюста. Его арестовали после того, как он подошел к сотрудникам Таможенно-пограничной службы США в Вашингтоне, ткнул пальцем в лицо одного из них, обругал его, назвав «фашистом», а затем бросил сэндвич.

11 августа президент США Дональд Трамп объявил, что направит Нацгвардию в Вашингтон из-за высокого уровня уличной преступности. После этого в СМИ стали появляется сообщения, в которых утверждается, что подобными действиями американский лидер ведет авторитарную политику.

