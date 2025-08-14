Мир
Силуанов отправится на Аляску

Глава Минфина Силуанов примет участие в саммите Россия — США на Аляске
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Глава Министерства финансов Антон Силуанов отправится на Аляску в составе российской делегации, где примет участие в саммите Россия — США. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Также во встрече примут участие глава Минобороны Андрей Белоусов, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Ранее Ушаков сообщил, что встреча президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа начнется 22:30 по московскому времени. Переговоры пройдут на авиабазе Элмендорф-Ричардсон совпадает с проведением там военных учений Northern Edge и Arctic Edge, в которых задействовано больше личного состава, техники и авиации, чем обычно.

