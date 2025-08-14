Бывший СССР
Солдаты ВСУ раскрыли российским войскам координаты командного пункта

Солдаты ВСУ раскрыли ВС РФ координаты командного пункта, и его атаковали
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) из 60-й отдельной механизированной бригады раскрыли российским войскам координаты командного пункта в Дробышево, после чего по объекту был нанесен массированный удар. Об этом сообщает ТАСС.

Источник агентства в российских силовых структурах сообщил, что часть военных ВСУ успела покинуть район до нанесения ударов. Предварительно отмечается, что командный пункт был перенесен в Красный Лиман.

Ранее баллистическая ракета ракетного комплекса «Искандер» уничтожила реактивную систему залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS ВСУ в Сумской области. Беспилотник снял момент взрыва ракетного комплекса.

До этого Вооруженные силы России нанесли удар по одному из крупнейших учебных центров ВСУ, расположенному в Черниговской области.

