Стали известны подробности об эвакуации жителей после удара ВСУ по домам в Ростове-на-Дону

Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Проводится эвакуация жильцов многоквартирных домов в Ростове-на-Дону после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности о проводимых мерах стали известны из сообщения мэра российского города Александра Скрябина в Telegram.

По его словам, специалисты проводят обследование, кроме того, проводятся эвакуационные мероприятия жильцов. На место происшествия также выехали службы реагирования и чиновники из городской администрации.

Предварительно, повреждения получили многоквартирные дома по двум улицам — Тельмана и Лермонтовской.

«Организована работа оперативного штаба. Пункт временного размещения для жильцов многоквартирного дома развертывается на базе 50-й школы», — написал Скрябин.

Об атаке ВСУ на столицу Ростовской области стало известно утром 14 августа. Ранее сообщалось, что при атаке украинских беспилотников самолетного типа пострадали 13 человек. В сети появилось видео с моментом удара дрона.

