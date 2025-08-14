Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:10, 14 августа 2025Мир

Стало известно о намерении Трампа после встречи с Путиным

Спикер ЕК Подеста: Трамп проинформирует фон дер Ляйен о переговорах с Путиным
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп намерен проинформировать главу Европейской комиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен о ходе переговоров после встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске. Об этом заявила официальный представитель ЕК Ариана Подеста, передает РИА Новости.

«Предполагаем, что президент Трамп проинформирует ее по итогам, но точный формат и сроки я подтвердить не могу», — сказала спикер.

Подеста отметила, что, скорее всего, разговор пройдет по телефону. Она добавила, что в Еврокомиссии внимательно отслеживают развитие отношений США и России, поскольку они напрямую влияют на Европу.

Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп сначала проведут встречу тет-а-тет, после чего состоятся переговоры с участием делегаций.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Президент России дал первый комментарий о саммите

    Суд определился с наказанием для блогера Варламова

    Два российских самолета ушли на второй круг из-за птиц

    Россиянин захватил десятки гектаров леса

    Появились данные о расследовании атак беспилотников на Ростов-на-Дону и Белгород

    Россиянам назвали лучшие места для сбора грибов

    В ООН призвали УЕФА отстранить Израиль от турниров

    В ЕС ответили на вопрос об ослаблении санкций против России

    Кэти Перри появилась на публике с сумкой для iPhone за 2,5 миллиона рублей

    Звезда «Ворониных» перестала сниматься в кино из-за тяжелых болезней

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости