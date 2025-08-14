Стало известно о намерении Трампа после встречи с Путиным

Спикер ЕК Подеста: Трамп проинформирует фон дер Ляйен о переговорах с Путиным

Президент США Дональд Трамп намерен проинформировать главу Европейской комиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен о ходе переговоров после встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске. Об этом заявила официальный представитель ЕК Ариана Подеста, передает РИА Новости.

«Предполагаем, что президент Трамп проинформирует ее по итогам, но точный формат и сроки я подтвердить не могу», — сказала спикер.

Подеста отметила, что, скорее всего, разговор пройдет по телефону. Она добавила, что в Еврокомиссии внимательно отслеживают развитие отношений США и России, поскольку они напрямую влияют на Европу.

Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп сначала проведут встречу тет-а-тет, после чего состоятся переговоры с участием делегаций.