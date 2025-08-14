Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:40, 14 августа 2025Мир

Трамп назвал преступность в Вашингтоне одной из наиболее высоких в мире

Трамп заявил, что уровень преступности в Вашингтоне один из самых высоких в мире
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что уровень преступности в Вашингтоне является одним из наиболее высоких среди всех городов мира. С таким утверждением политик выступил в социальной сети Truth Social.

«В Вашингтоне, округ Колумбия, один из самых высоких уровней преступности в мире, он выше, чем во многих самых жестоких странах третьего мира», — подчеркнул Трамп.

По мнению политика,, Вашингтон превосходит по уровню убийств такие города, как Мехико, Богота, Исламабад и Аддис-Абеба.

Несколькими днями ранее Дональд Трамп заявил, что может направить войска США в Вашингтон для борьбы с уличной преступностью.

До этого глава Белого дома рассказал, что Вашингтон стал одним из самых опасных городов мира из-за разгула преступности. Так он оценил инцидент с жестоким нападением группы подростков на 19-летнего бывшего помощника предпринимателя Илона Маска.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США временно отменили ряд антироссийских санкций. Что известно о сроках и причинах такого решения Белого дома?

    Трамп назвал преступность в Вашингтоне одной из наиболее высоких в мире

    Россиянам назвали признаки опасного арбуза

    В США испытали дрон с миной из 1950-х годов

    В США заявили о поддержке Уиткоффом контроля России над новыми территориями

    Падение беспилотника в российском регионе привело к разливу нефтепродуктов

    Чехия раскрыла число поставленных на Украину снарядов

    Парень попросил возлюбленную больше не транжирить его деньги и стал жертвой мести

    Певица Кеша снялась в полотенце на голое тело

    Пленный боец ВСУ охарактеризовал свою бывшую бригаду словами «и смех, и грех»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости