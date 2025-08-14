Трамп назвал преступность в Вашингтоне одной из наиболее высоких в мире

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что уровень преступности в Вашингтоне является одним из наиболее высоких среди всех городов мира. С таким утверждением политик выступил в социальной сети Truth Social.

«В Вашингтоне, округ Колумбия, один из самых высоких уровней преступности в мире, он выше, чем во многих самых жестоких странах третьего мира», — подчеркнул Трамп.

По мнению политика,, Вашингтон превосходит по уровню убийств такие города, как Мехико, Богота, Исламабад и Аддис-Абеба.

Несколькими днями ранее Дональд Трамп заявил, что может направить войска США в Вашингтон для борьбы с уличной преступностью.

До этого глава Белого дома рассказал, что Вашингтон стал одним из самых опасных городов мира из-за разгула преступности. Так он оценил инцидент с жестоким нападением группы подростков на 19-летнего бывшего помощника предпринимателя Илона Маска.