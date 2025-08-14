Спорт
Вероnika Кудерметова
20:56, 14 августа 2025Спорт

Трусова назвала срок возвращения на лед после родов

Фигуристка Трусова заявила, что 15 августа вернется на лед после рождения сына
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) назвала срок возвращения на лед после рождения сына. Планами она поделилась в Telegram-канале.

«Понемногу привыкаю к нашему новому ритму жизни. Уже завтра (15 августа) я возвращаюсь на лед! Активная жизнь с маленьким ребенком — это тот еще челлендж. Но мне нравится», — заявила спортсменка.

6 августа 21-летняя Трусова родила сына. Летом 2024 года она вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова.

Трусова — серебряный призер Олимпийских игр 2022 года. Она выигрывала золото чемпионата России, а также серебро и бронзу чемпионатов Европы. Кроме того, в активе фигуристки две победы на юниорских чемпионатах мира и бронзовая медаль взрослого ЧМ.

