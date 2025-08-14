Трусова назвала срок возвращения на лед после родов

Фигуристка Трусова заявила, что 15 августа вернется на лед после рождения сына

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) назвала срок возвращения на лед после рождения сына. Планами она поделилась в Telegram-канале.

«Понемногу привыкаю к нашему новому ритму жизни. Уже завтра (15 августа) я возвращаюсь на лед! Активная жизнь с маленьким ребенком — это тот еще челлендж. Но мне нравится», — заявила спортсменка.

6 августа 21-летняя Трусова родила сына. Летом 2024 года она вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова.

Трусова — серебряный призер Олимпийских игр 2022 года. Она выигрывала золото чемпионата России, а также серебро и бронзу чемпионатов Европы. Кроме того, в активе фигуристки две победы на юниорских чемпионатах мира и бронзовая медаль взрослого ЧМ.