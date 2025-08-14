Установлены виновные во взрыве на российском заводе с 34 пострадавшими

СК обвинил во взрыве на заводе Стерлитамака директора по труду БСК и чиновника

В Башкирии суд избрал меру пресечения фигурантам уголовного дела, возбужденного после взрыва на заводе Стерлитамака, в результате которого пострадали 34 человека. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканском управлении Следственного комитета (СК) России.

Под домашний арест помещены директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии «Башкирской содовой компании» (БСК) и начальник отдела по Республике Башкортостан Западно-Уральского управления Ростехнадзора.

По версии следствия, директор по охране труда БСК знал об истечении срока безопасной эксплуатации трубопровода хлористого водорода 1-го класса опасности, но не приостановил производственный процесс для его вывода из эксплуатации и не обеспечил проведение обязательной экспертизы промышленной безопасности. Ему предъявлено обвинение в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Чиновник Ростехнадзора, по версии СК, не организовал проверки на заводе, несмотря на наличие сведений об истекшем сроке безопасной эксплуатации технических устройств на предприятии. Он обвинен в халатности.

Следствие установило, что на заводе трубопровод эксплуатировался с нарушением установленных правил, в результате 9 августа произошел взрыв. 34 работника получили телесные повреждения различной степени тяжести, одного из них врачи не смогли спасти.

14 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.