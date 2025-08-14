Минобороны Великобритании заявило о ядерном инциденте на базе в Шотландии

На военно-морской базе «Клайд» в Шотландии произошел ядерный инцидент, сообщило министерство обороны Великобритании.

Случившемуся присвоили категорию «А», что означает наличие фактического или высокого потенциала радиоактивного выброса в окружающую среду.

По информации ведомства, инцидент произошел еще в первом квартале 2025 года — в промежутке с января по апрель — на озере Гэр-Лох. Какие-либо подробности произошедшего не раскрываются. Примечательно, что это не первый инцидент такого уровня, произошедший на этой базе.

Британские журналисты, комментируя произошедшее, отметили, что случившееся вызывает серьезную обеспокоенность по вопросу обслуживания атомных подводных лодок в Шотландии, а также о прозрачности и о том, почему об инциденте не было известно до сих пор.

Фото: David Moir / Reuters

В Великобритании заявили об утечке радиоактивных материалов

Несколькими днями ранее в стране заявили, что с объекта, где хранится запас ядерных боеголовок, утекла радиоактивная вода. По данным The Guardian, к утечке могло привести несвоевременное обслуживание водопроводных труб.

«Согласно официальным документам, радиоактивная вода с базы, где хранятся британские ядерные бомбы, попала в море после того, как старые трубы неоднократно прорывало», — говорится в материале издания.

Уточняется, что надлежащее обслуживание сети из 1500 водопроводных труб на базе не обеспечил Королевский военно-морской флот. В результате радиоактивные материалы попали в озеро близ Глазго. Уточняется, что произошла утечка «небольшого количества трития». После инцидента Шотландское агентство по охране окружающей среды заверило, что уровень радиации в регионе не угрожает здоровью населения.

Склад вооружений в Коулпорте — один из самых охраняемых и секретных военных объектов в Великобритании. Там хранятся ядерные боеголовки Королевского военно-морского флота для четырех подводных лодок Trident, которые базируются на базе «Клайд».

Фото: Stefan Wermuth / Reuters

Что известно о базе «Клайд»?

Военно-морская база «Клайд» — одна из трех действующих баз Королевского флота Великобритании. Она является главной базой флота в Шотландии и основной для размещения всех британских подводных лодок, включая суда класса Vanguard с ядерным вооружением Trident. База расположена на восточном берегу залива Ферт-оф-Клайд Ирландского моря, в области Аргайл и Бьют, Шотландия, на расстоянии примерно 40 километров к северо-западу от крупнейшего города Шотландии Глазго.

В 2009 году министерство обороны Великобритании рассекретило данные об утечках радиоактивных веществ на атомных подводных лодках, базирующихся здесь. В результате стало известно, что утечки произошли в 2004, 2007 и 2008 годах. Так, в августе 2007 года в результате слива жидкости на субмарине «Суперб» в окружающую среду попало неопределенное количество радиоактивных веществ. В 2008 году утечка радиации произошла на подводной лодке «Торбэй» во время прогрева реактора.

Ядерные инциденты класса «А» фиксировались на «Клайде» дважды в 2006-2007-м годах и один раз в 2023 году.