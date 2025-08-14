Интернет и СМИ
00:14, 14 августа 2025Интернет и СМИ

В Британии заявили о страхе Зеленского снова поссориться с Трампом

Guardian: Зеленский поехал на встречу в Берлин, боясь новой ссоры с Трампом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Henning Bagger / Ritzau Scanpix / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Германию для участия вместе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в онлайн-встрече с западными лидерами, опасаясь новой ссоры с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на британское издание The Guardian.

По словам автора статьи, на публике европейские лидеры были осторожны в заявлениях о предстоящей встрече главы Белого дома с президентом России Владимиром Путиным. При этом в частном порядке они обсуждают свои опасения возможным улучшением отношений между Вашингтоном и Москвой, говорится в материале.

Ранее агентство Reuters написало, что трехсторонний саммит по украинскому конфликту с участием Москвы, Вашингтона и Киева предложили сделать в одном из городов Европы или Ближнего Востока.

До этого Дональд Трамп заявил, что Зеленский не примет участие в предстоящем саммите лидеров России и США на Аляске.

