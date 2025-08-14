Мир
09:17, 14 августа 2025

В Европе высказали опасения перед встречей Трампа и Путина

Politico: В Европе не понимают, чего ожидать от Трампа на встрече с Путиным
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Jorge Silva / Reuters

В Европе не понимают, чего ожидать от президента США Дональда Трампа на встрече с его российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске в пятницу, 15 августа. Об этом сообщил неназванный источник, знакомый с ходом виртуальной встречи американского лидера с представителями Европейского союза (ЕС) и президента Украины Владимира Зеленского в интервью Politico.

По его словам, сама атмосфера встречи была позитивной. Однако, добавляет источник, некоторые опасения у европейских лидеров все же имеются.

«Трамп, как всегда, много говорил о том, что он собирается делать, но так, что никто не мог понять, что именно он собирается делать», — заключает он.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что президент США Дональд Трамп опасался, что украинский лидер Владимир Зеленский мог сорвать переговоры с президентом России Владимиром Путиным на Аляске.

Их встреча пройдет 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска.

