В Конгрессе США раскрыли ожидания от встречи Трампа и Путина

Конгрессмен Смит: Ожидания от встречи Трампа и Путина — крайне низкие

Ожидания от предстоящей встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путинана на Аляске — крайне низкие. Об этом заявил член Палаты представителей Конгресса США от Демократической Партии Адам Смит, передает издание The Hill.

«Я думаю, что в последние дни у президента Трампа были действительно заниженные ожидания. Его разговоры с [президентом Украины Владимиром] Зеленским и с Европой как раз это демонстрируют», — сказал конгрессмен.

По мнению Смита, успешным результатом встречи станет ситуация, когда Путин покинет саммит на Аляске с пониманием, что позиция США по Украине стала более жесткой. «Какой бы ни была администрация Трампа в январе, феврале, марте и далее, которая, казалось, давала России зеленый свет на Украине, этого больше нет», — добавил политик.

Ранее Трамп заявил, что после встречи с Путиным хочет провести трехсторонние переговоры с участием украинского лидера Владимира Зеленского. «Если первая встреча пройдет хорошо, мы проведем быструю вторую встречу. Я бы хотел, чтобы она прошла практически сразу же. Мы проведем встречу с участием президента Путина, президента Зеленского и меня, если они захотят, чтобы я присутствовал», — сказал он.