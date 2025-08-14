Бывший СССР
В Кремле оценили важность мнения Украины на переговорах Путина с Трампом

Песков: Мнение Украины на переговорах Путина с Трампом учитываться не будет
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Мнение Украины на переговорах на Аляске президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа учитываться не будет. Важность позиции Киева в контексте встречи двух лидеров оценил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«В настоящий момент речь идет об обсуждениях между Россией и Соединенными Штатами Америки», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

Он добавил, что позиция Киева будет важна для следующих этапов переговоров.

Владимир Путин и Дональд Трамп прибудут на Аляску 15 августа, где проведут двусторонние переговоры. Лидеры обсудят варианты урегулирования конфликта на Украине.

