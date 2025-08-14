Бывший СССР
В Раде рукопожатие Путина и Трампа назвали предвестником мира на Украине

Дубинский: Встреча Путина и Трампа создаст для Зеленского новую реальность
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Встреча президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом создаст для Украины новую реальность. Такое заявление сделал в Telegram депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО.

«Путин, пожимающий руку Трампу, превратит Зеленского в малозначительную фигуру, а Украине даст шанс на мир», — обозначил он особое значение рукопожатия.

Встреча президентов России и США состоится 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска.

Ранее Белый дом отказался подключать Зеленского к встрече Путина и Трампа.

