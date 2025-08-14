В Австралии заключенные съели морских свинок из приюта для животных

В Австралии заключенные из тюрьмы Wooroloo съели морских свинок, взятых из приюта для животных. Об этом сообщает издание ABC News.

Расследование началось после того, как сотрудник учреждения обнаружил останки зверьков. Как выяснилось, в приюте для животных, где работали некоторые заключенные, им сказали, что морские свинки довольно вкусны. Они решили это проверить.

Премьер штата Западная Австралия Роджер Кук заявил, что поведение заключенных вызывает у него отвращение. Представитель профсоюза сотрудников тюрем Энди Смит винит в произошедшем недостаточный надзор за осужденными, что, по его мнению, связано с нехваткой персонала.

