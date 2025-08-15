Спорт
Ига Швёнтек
1:0
2-й сет
live
Анна Калинская
Цинциннати (ж)
Жирона
Сегодня
20:00 (Мск)
Райо Вальекано
Испания — Примера|1-й тур
Ренн
Сегодня
21:45 (Мск)
Марсель
Франция — Лига 1|1-й тур
Ливерпуль
Сегодня
22:00 (Мск)
Борнмут
Англия — Премьер-лига|1-й тур
Варвара Грачёва
Сегодня
23:30 (Мск)
Вероника Кудерметова
Цинциннати (ж)
18:34, 15 августа 2025Спорт

10-летняя индийская шахматистка обыграла гроссмейстера и установила рекорд

10-летняя шахматистка Сиванандан обыграла гроссмейстера и установила рекорд
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

10-летняя индийская шахматистка Бодхана Сиванандан обыграла гроссмейстера и установила рекорд. Об этом сообщает ТАСС.

На турнире в Ливерпуле Сиванандан обыграла англичанина Питера Уэллса в партии с классическим контролем времени. Таким образом, в возрасте 10 лет и 5 месяцев она стала самой молодой девушкой-шахматисткой, победившей гроссмейстера.

Сиванандан превзошла достижение американки Кариссы Ип. На чемпионате Новой Англии в 2014 году Ип, которой на тот момент было 10 лет и 11 месяцев, переиграла американца Александра Иванова.

22 июля десятилетний российский шахматист Роман Шогджиев стал международным мастером. Звание, предшествующее гроссмейстеру, мальчику присвоил Совет Международной шахматной федерацией (ФИДЕ). В Федерации шахмат России сообщили, что достижение будет направлено в книги рекордов Гиннесса и России.

