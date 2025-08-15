Спорт
15:42, 15 августа 2025Спорт

Быстров назвал идеального тренера для «Спартака»

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jennifer Lorenzini / Reuters

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» и московского «Спартака» Владимир Быстров назвал идеального тренера для красно-белых. Об этом он высказался на канале «О, Родной футбол!» во «Вконтакте».

По мнению бывшего футболиста, это экс-наставник сине-бело-голубых Лучано Спаллетти. «Сколько он запросит? Пять миллионов предложите, но зато он приведет команду к чемпионству. Готов быть его помощником», — заявил Быстров.

Ранее стало известно о начале поиска «Спартаком» нового главного тренера. Говорилось о переговорах со специалистами из топ-5 европейских чемпионатов. Сейчас команду возглавляет серб Деян Станкович.

Спаллетти работал в «Зените» с 2009 по 2014 год. Вместе с командой он дважды стал чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок страны.

