Быстров назвал идеального тренера для «Спартака»

Владимир Быстров назвал Лучано Спаллетти идеальным тренером для «Спартака»

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» и московского «Спартака» Владимир Быстров назвал идеального тренера для красно-белых. Об этом он высказался на канале «О, Родной футбол!» во «Вконтакте».

По мнению бывшего футболиста, это экс-наставник сине-бело-голубых Лучано Спаллетти. «Сколько он запросит? Пять миллионов предложите, но зато он приведет команду к чемпионству. Готов быть его помощником», — заявил Быстров.

Ранее стало известно о начале поиска «Спартаком» нового главного тренера. Говорилось о переговорах со специалистами из топ-5 европейских чемпионатов. Сейчас команду возглавляет серб Деян Станкович.

Спаллетти работал в «Зените» с 2009 по 2014 год. Вместе с командой он дважды стал чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок страны.