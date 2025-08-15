Бывший футболист «Химок» напомнил инвестору клуба о данном игрокам слове

Бакаев напомнил Садыгову о данном слове погасить долги перед игроками «Химок»

Полузащитник «Локомотива» и бывший хавбек «Химок» Зелимхан Бакаев обратился к инвестору подмосковного клуба Туфану Садыгову. Об этом сообщает Sport24.

Он напомнил о том, что бизнесмен дал слово игрокам «Химок», что погасит перед ними долги по зарплате. «Я с Туфаном не на связи — но думаю, он прочитает это интервью. Поэтому технично напомню: вы дали слово, а на Кавказе слово держат», — заявил Бакаев.

Игрок добавил, что его слова может подтвердить вся команда. Бакаев отметил, что ему «Химки» точно должны зарплату за четыре месяца.

18 июня «Химки» объявили о прекращении существования. До этого команда начала процедуру банкротства. Клуб по спортивному принципу сохранил\ место в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам минувшего сезона, заняв 12-е место. Однако клуб не получил лицензию для выступления в следующем сезоне.