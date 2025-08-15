Бывший СССР
Экс-сотрудник СБУ рассказал об усталости от боевых действий в украинском обществе

Экс-сотрудник СБУ Прозоров: Украинское общество устало от конфликта и ждет мира
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Украинское общество устало от боевых действий и ждет мира, поэтому внимательно следит за переговорами президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщил экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, передает РИА Новости.

По его словам, основная точка зрения в украинском обществе такова, что люди готовы принять перемирие на любых условиях. Он добавил, что требование продолжать боевые действия разгоняют «только националистически настроенные горлопаны, которые вещают из Польши, Канады и Германии». Прозоров заключил, что украинцы не видят никаких перспектив в продолжении боевых действий и не имеют уверенности в завтрашнем дне.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский встретится с французским коллегой Эммануэлем Макроном, после того как состоятся переговоры Путина и Трампа. Отмечается, что главы государств поговорили, после чего согласились провести встречу в «наиболее подходящий и плодотворный момент».

До этого глава офиса президента Украины Андрей Ермак перед встречей Путина и Трампа в штате Аляска выложил лишь один эмодзи. Это был смайл с изображением украинского флага.

