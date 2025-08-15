Зеленский встретится с одним из европейских лидеров после переговоров Путина и Трампа

TF1: Зеленский встретится с Макроном после переговоров Путина и Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с французским коллегой Эммануэлем Макроном после того, как состоятся переговоры российского лидера Владимира Путина и главы Белого Дома Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал TF1.

Отмечается, что главы государств поговорили, после чего согласились провести встречу в «наиболее подходящий и плодотворный момент».

Встреча Трампа и Путина пройдет 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска. В рамках переговоров лидеры двух стран проведут беседу один на один, после чего состоится вторая встреча с участием делегаций.