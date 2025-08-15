Французский футболист оценил уровень конкурента Сафонова в ПСЖ

Футболист «Балтики» Гассама: Сафонову будет проще конкурировать с Шевалье

Французский футболист калининградской «Балтики» Натан Гассама оценил уровень вратаря Люки Шевалье, являющегося конкурентом россиянина Матвея Сафонова за место в воротах «Пари Сен-Жермен». Его слова приводит Metaratings.

Гассама согласился с тем, что Сафонову будет проще конкурировать с Шевалье, чем с покинувшим ПСЖ итальянским голкипером Джанлуиджи Доннарумой. При этом игрок «Балтики» высоко оценил уровень Шевалье, отметив его умение «складываться».

Легионер российского клуба поддержал решение Сафонова остаться в парижской команде. «ПСЖ очень хорош. Может, у него будет шанс играть», — резюмировал Гассама.

14 августа Сафонов вместе с ПСЖ стал обладателем Суперкубка УЕФА. В матче за трофей парижане победили английский «Тоттенхэм» по пенальти. Российский голкипер провел встречу на скамейке запасных, в воротах ПСЖ играл Шевалье.

Шевалье подписал пятилетнее соглашение с ПСЖ 9 августа. После этого клуб покинул Доннарума, а Сафонов, которому парижане предлагали различные варианты продолжения карьеры, выразил желание остаться в команде.