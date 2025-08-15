Киевляне вышли на митинг к посольству США и потребовали справедливых переговоров

У посольства США в Киеве начался митинг за справедливые переговоры

Киевляне вышли на митинг к посольству США на Украине и потребовали справедливых результатов переговоров на Аляске российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа. О начале акции сообщает в Telegram телеканал «Киев-24».

«Участники акции требуют справедливых переговоров между Трампом и Путиным на Аляске. Требуют от Трампа вместо обмена территориями с Путиным добиться обмена пленными [в формате] "все на все"», — говорится в публикации.

Отмечается, что сейчас рядом с посольством собралось всего 50 человек. Как долго продлится акция, не уточняется.

Встреча Трампа и Путина пройдет 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска. В рамках переговоров лидеры двух стран проведут беседу один на один, после чего состоится вторая встреча с участием делегаций.