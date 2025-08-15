Спорт
00:03, 16 августа 2025Спорт

«Ливерпуль» победил в стартовом матче сезона АПЛ

«Ливерпуль» со счетом 4:2 обыграл «Борнмут» в стартовом матче сезона АПЛ
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ian Hodgson / AP

«Ливерпуль» обыграл «Борнмут» в стартовом матче сезона Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча первого тура АПЛ состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась победой хозяев со счетом 4:2. В составе красных отличились Уго Экитике (37-я минута), Коди Гакпо (49-я), Федерико Кьеза (88-я) и Мохамед Салах (94-я). У «Борнмута» дублем отметился Антуан Семеньо, забивший на 64-й и 76-й минутах.

Экитике перешел в «Ливерпуль» 23 июля. Английский клуб купил футболиста у немецкого «Айнтрахта» за 95 миллионов евро. Контракт с французским игроком рассчитан на шесть лет — до июня 2031 года.

В предыдущем сезоне АПЛ «Ливерпуль» стал чемпионом. В Лиге чемпионов команда дошла до стадии 1/8 финала, где по итогам двух матчей уступила впоследствии выигравшему турнир «Пари Сен-Жермен».

