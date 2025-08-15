Россия
21:40, 15 августа 2025РоссияЭксклюзив

Мусульмане в России устроили коллективную молитву об успехе переговоров Путина и Трампа

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В преддверии и в ходе переговоров президента Российской Федерации и президента Соединенных Штатов Америки, проходящих на Аляске, Духовное собрание мусульман России (ДСМР) инициировало проведение коллективных молитв (дуа) в мечетях и приходах страны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ДСМР.

Во время пятничного богослужения (джума-намаза) в регионах России верующие молились о даровании мудрости и воли руководителям обеих стран, прекращении вооруженных конфликтов, укреплении взаимопонимания и установлении прочного мира.

Глава ДСМР, муфтий Москвы Альбир-хазрат Крганов, отметил, что духовная поддержка президента и всей страны со стороны многонациональной российской уммы имеет особое значение в период ответственных международных переговоров. По его словам, к молитвам присоединились верующие разных возрастов — от пожилых прихожан старше 95 лет до детей, обучающихся на летних курсах при мечетях.

«Сегодня как никогда важно объединить усилия для достижения взаимоприемлемых решений, которые послужат интересам народов и обеспечат справедливый мир. Мы надеемся, что Всевышний услышит наши молитвы и направит участников переговоров на путь конструктивного диалога», — подчеркнул муфтий.

ДСМР выражает надежду, что Всевышний Аллах примет возносимые молитвы, дарует лидерам государств возможность конструктивного диалога и поиска взаимоприемлемых решений, а народам — долгожданный справедливый и прочный мир.

