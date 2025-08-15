На Украине рассказали о напряженности Зеленского из-за переговоров на Аляске

FT: Зеленский и его окружение испытывают напряжение из-за переговоров на Аляске

Президент Украины Владимир Зеленский и его ближайшее окружение испытывают чувство напряженности на фоне переговоров России и США на Аляске. Об этом сообщает издание The Financial Times (FT).

«Настроение у Владимира Зеленского и его ближайшего окружения "напряженное" на фоне проведения саммита», — говорится в публикации со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

По его словам, руководство Украины озабочено неспособностью оказать прямое влияние на судьбу страны.

Встреча Трампа и Путина пройдет 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска. В рамках переговоров лидеры двух стран проведут беседу один на один, после чего состоится вторая встреча с участием делегаций.