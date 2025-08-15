Мир
21:55, 15 августа 2025

На Украине сделали прогноз о переговорах Путина и Трампа

Прозоров: Переговоры Путина и Трампа не приведут к прекращению огня на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Предстоящие переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске не приведут к завершению конфликта на Украине. Такое мнение высказал бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров в разговоре с РИА Новости.

По его словам, встреча двух лидеров поспособствует улучшению отношений между Вашингтоном и Москвой, но ожидать прекращения огня не следует.

«Война не закончится, потому что [украинскому президенту Владимиру] Зеленскому, я уверен, поставят условия продолжать эту войну люди, которые в ней заинтересованы», — пояснил Прозоров.

Он также предположил, что по итогам переговоров Путина и Трампа США резко снизят уровень поддержки Украины.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что американский лидер может досрочно покинуть встречу с российским коллегой, если он не увидит у него желания заключить сделку по Украине.

