Песков оценил вероятность обсуждения Путиным и Трампом возвращения российского спорта

Песков счел маловероятным обсуждение Путиным и Трампом российского спорта

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил вероятность того, что глава государства Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров на Аляске обсудят возвращение российского спорта на международную арену. Об этом сообщает «Чемпионат».

«Вряд ли», — ответил Песков на соответствующий вопрос. Ранее такое же мнение высказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Ранее Трамп сообщил о встрече с Путиным на Аляске, которая пройдет 15 августа. Позже эти данные подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков.

С февраля 2022-го многие российские спортсмены отстранены от международных турниров. Кроме того, страна лишена права проводить крупные турниры.