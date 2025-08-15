Спорт
10:50, 15 августа 2025Спорт

Песков оценил вероятность обсуждения Путиным и Трампом возвращения российского спорта

Песков счел маловероятным обсуждение Путиным и Трампом российского спорта
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил вероятность того, что глава государства Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров на Аляске обсудят возвращение российского спорта на международную арену. Об этом сообщает «Чемпионат».

«Вряд ли», — ответил Песков на соответствующий вопрос. Ранее такое же мнение высказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Ранее Трамп сообщил о встрече с Путиным на Аляске, которая пройдет 15 августа. Позже эти данные подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков.

С февраля 2022-го многие российские спортсмены отстранены от международных турниров. Кроме того, страна лишена права проводить крупные турниры.

    Все новости