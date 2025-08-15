Раскрыта деталь переговоров Путина и Трампа

РИА Новости: Путин и Трамп на переговорах на Аляске общаются через переводчиков

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп на переговорах на Аляске воспользовались помощью переводчиков. На эту деталь указывает РИА Новости.

Встреча проходит в формате «три на три». В Белом доме уточнили, что к Дональду Трампу присоединятся госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник американского лидера Стив Уиткофф. С российской стороны участие принимают глава МИД РФ Сергей Лавров и советник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

Переговоры стартовали 15 августа в 22:30 по московскому времени на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска. Лидеры воздержались от вступительных слов перед началом переговоров. До место проведения саммита Путин и Трамп добрались вместе на автомобиле Cadillac. В момент прохода президентов в небе над Анкориджем появился бомбардировщик ВВС США B-2 Spirit в сопровождении истребителей.