Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:48, 15 августа 2025Мир

Раскрыта деталь переговоров Путина и Трампа

РИА Новости: Путин и Трамп на переговорах на Аляске общаются через переводчиков
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп на переговорах на Аляске воспользовались помощью переводчиков. На эту деталь указывает РИА Новости.

Встреча проходит в формате «три на три». В Белом доме уточнили, что к Дональду Трампу присоединятся госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник американского лидера Стив Уиткофф. С российской стороны участие принимают глава МИД РФ Сергей Лавров и советник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

Переговоры стартовали 15 августа в 22:30 по московскому времени на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска. Лидеры воздержались от вступительных слов перед началом переговоров. До место проведения саммита Путин и Трамп добрались вместе на автомобиле Cadillac. В момент прохода президентов в небе над Анкориджем появился бомбардировщик ВВС США B-2 Spirit в сопровождении истребителей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Переговоры Путина и Трампа на Аляске начались

    Трамп проигнорировал вопрос журналистов о послании Путину

    Российский политолог назвал индикатор успеха переговоров Путина и Трампа

    Над Путиным и Трампом в честь встречи пролетел бомбардировщик и истребители

    Раскрыта деталь переговоров Путина и Трампа

    США захотели прийти к одному соглашению после встречи Путина и Трампа

    Путин жестом отреагировал на вопрос журналиста о прекращении конфликта на Украине

    Трамп назвал цель переговоров с Путиным

    В США обратились к Трампу перед встречей с Путиным

    Стало известно о готовности Британии направить военных на Украину после перемирия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости