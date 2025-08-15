Раскрыта потраченная Роналду сумма на подарки невесте перед свадьбой

Daily Mail: Роналду потратил на подарки невесте 366 тысяч долларов

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду потратил на подарки невесте Джорджине Родригес перед свадьбой 366 тысяч долларов. Сумму раскрыл Daily Mail.

По информации источника, игрок подарил девушке новый автомобиль, дорогую косметику, духи, часы и одежду. Ранее была оценена стоимость помолвочного кольца Родригес. Генеральный директор ювилерной компании Cushla Whiting Анна Уайтинг предположила, что оно может стоить десятки миллионов долларов.

О скорой женитьбе Роналду на Родригес стало известно 11 августа. Девушка в соцсетях опубликовала фото с кольцом на пальце.

Роналду и Родригес объявили о помолвке в 2018 году. Футболист воспитывает общих с Джорджиной дочерей Алану Мартину и Беллу Эсмеральду, а также троих детей от суррогатных матерей — Криштиану-младшего, Еву и Матео.