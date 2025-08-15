Силовые структуры
19:24, 15 августа 2025

Раскрыты подробности о личности обвиняемого в расправе над российским судьей

RT: Обвиняемый в убийстве судьи в Камышине профессионально занимался охотой
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Обвиняемый в расправе над федеральным судьей Василием Ветлугиным в Камышине Сергей К. профессионально занимался охотой. Об этом сообщает RT.

По данным источника, задержанный имел разрешение на хранение огнестрельного оружия, знал Ветлугина и казался адекватным и спокойным, несмотря на свою ревнивость.

Ветлугина с ножом в голове нашли 14 августа рядом с Камышинским горсудом. По версии следствия, расправа произошла на почве ревности — обвиняемый таким образом отомстил за измену супруги. Нападение попало на видео. Мужчина во всем признался, его взяли под стражу.

