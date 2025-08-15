Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:09, 15 августа 2025Россия

Реакцию прохожих на убийство судьи в российском регионе сняли на видео. Они могут попасть под уголовную статью за бездействие

Уличная камера сняла реакцию прохожих на убийство судьи в Камышине
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Уличная камера видеонаблюдения сняла реакцию прохожих на жестокую расправу над федеральным судьей в Камышине. На кадрах видно, как местные жители с безразличием проходят мимо трупа.

Пешеходы посмотрели на лежавшее тело с воткнутым в глаз ножом и отрезанными гениталиями и продолжили спокойно идти дальше, не вызвав полицию. Также никто на видео не попытался подойти к судье, чтобы проверить, можно ли его спасти.

Бездействие россиян может попадать под уголовную статью 125 УК РФ о заведомом оставлении без помощи лица, находящегося в опасном для жизни положении.

Судью нашли на улице 14 августа

Василия Ветлугина обнаружили на Советской улице без признаков жизни. Сообщается, что его подкараулили возле Камышинского районного суда и расстреляли из охотничьего карабина «Сайга». Также ему отрезали половой орган и воткнули в голову нож.

Момент расправы также попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как за судьей гонится мужчина с ружьем.

Кадр: Telegram-канал 112

Подозреваемого в убийстве 47-летнего местного жителя Сергея К. задержали. По данным следствия, он занимается коммерческой деятельностью. По предварительной версии, мужчина — военный, приехавший в отпуск домой. Он мог приревновать к судье свою жену.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 («Убийство, совершенное с особой жестокостью») и части 1 статьи 222 («Незаконное хранение огнестрельного оружия») УК РФ.

Материалы по теме:
«Я впал в ярость» Маньяк Душитель убил 32 человека и стал самым жестоким преступником Москвы. Почему его не могли найти 10 лет?
«Я впал в ярость»Маньяк Душитель убил 32 человека и стал самым жестоким преступником Москвы. Почему его не могли найти 10 лет?
14 июля 2025
В Волгоградской области жестоко убили федерального судью. Мотивом могла стать ревность
В Волгоградской области жестоко убили федерального судью. Мотивом могла стать ревность
Сегодня

Адвокат раскрыл подробности расследования

Следствие не связывает расправу над судьей с его должностью. Об этом заявил опрошенный в качестве эксперта адвокат Олег Зернов.

Фото: Telegram-канал «Прокуратура Волгоградской области»

Он напомнил, что в Уголовном кодексе есть отдельная 295-я статья, которая предусматривает ответственность за посягательство на жизнь судьи из мести или для воспрепятствования его деятельности. Однако следователи квалифицировали действия подозреваемого по статье 105 УК РФ, как убийство.

Можно предположить, что на данном этапе следствие не считает основной версию об убийстве в связи с осуществлением судьей своих полномочий

Олег Зерновадвокат

Известно, что задержанный признал вину в совершении преступления. Мерой пресечения по ходатайству следствия избрали арест до 14 октября.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецборт Путина вошел в воздушное пространство США

    Трамп рассказал об ожиданиях от встречи с Путиным

    42-летняя Юлия Снигирь устроила фотосессию в прозрачном наряде

    Трамп рассказал о влиянии ЕС на его позицию по решению украинского кризиса

    В Германии назвали объем военной поддержки Украины

    Раскрыта судьба «кокакольных полей» в российском городе

    Уехавший из России комик назвал Москву одним из лучших городов

    Пассажирский борт лишился части крыла при столкновении с другим лайнером и попал на видео

    Инициатора переговоров Лукашенко и Трампа раскрыли

    В новой сделке принца Гарри и Меган Маркл с Netflix нашли подвох

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости