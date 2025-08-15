Реакцию прохожих на убийство судьи в российском регионе сняли на видео. Они могут попасть под уголовную статью за бездействие

Уличная камера сняла реакцию прохожих на убийство судьи в Камышине

Уличная камера видеонаблюдения сняла реакцию прохожих на жестокую расправу над федеральным судьей в Камышине. На кадрах видно, как местные жители с безразличием проходят мимо трупа.

Пешеходы посмотрели на лежавшее тело с воткнутым в глаз ножом и отрезанными гениталиями и продолжили спокойно идти дальше, не вызвав полицию. Также никто на видео не попытался подойти к судье, чтобы проверить, можно ли его спасти.

Бездействие россиян может попадать под уголовную статью 125 УК РФ о заведомом оставлении без помощи лица, находящегося в опасном для жизни положении.

Судью нашли на улице 14 августа

Василия Ветлугина обнаружили на Советской улице без признаков жизни. Сообщается, что его подкараулили возле Камышинского районного суда и расстреляли из охотничьего карабина «Сайга». Также ему отрезали половой орган и воткнули в голову нож.

Момент расправы также попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как за судьей гонится мужчина с ружьем.

Подозреваемого в убийстве 47-летнего местного жителя Сергея К. задержали. По данным следствия, он занимается коммерческой деятельностью. По предварительной версии, мужчина — военный, приехавший в отпуск домой. Он мог приревновать к судье свою жену.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 («Убийство, совершенное с особой жестокостью») и части 1 статьи 222 («Незаконное хранение огнестрельного оружия») УК РФ.

Адвокат раскрыл подробности расследования

Следствие не связывает расправу над судьей с его должностью. Об этом заявил опрошенный в качестве эксперта адвокат Олег Зернов.

Он напомнил, что в Уголовном кодексе есть отдельная 295-я статья, которая предусматривает ответственность за посягательство на жизнь судьи из мести или для воспрепятствования его деятельности. Однако следователи квалифицировали действия подозреваемого по статье 105 УК РФ, как убийство.

Можно предположить, что на данном этапе следствие не считает основной версию об убийстве в связи с осуществлением судьей своих полномочий Олег Зернов адвокат

Известно, что задержанный признал вину в совершении преступления. Мерой пресечения по ходатайству следствия избрали арест до 14 октября.