Стал известен план первой личной встречи Путина и Трампа на Аляске

Губернатор Аляски Данливи: Трамп прибудет первым и лично встретит Путина

Президент США Дональд Трамп прибудет первым на Аляску и лично встретит своего российского коллегу Владимира Путина. Об этом сообщил губернатор штата Майк Данливи в интервью Fox News.

«Президент прибудет на базу, затем приземлится российский президент», — заявил он. Данливи отметил, что Дональд Трамп будет встречать своего коллегу из России у взлетно-посадочной полосы.

Лидеры России и США проведут встречу в пятницу, 15 августа, в штате Аляска. Переговоры начнутся в 22:30 по московскому времени. Трамп перед своим вылетом на встречу с Путиным оставил загадочное послание.