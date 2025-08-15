Стало известно о первой встрече Су-57 и F-22 вблизи Аляски

Newsweek: Истребители Су-57 и F-22 могут впервые встретиться в небе у Аляски

Истребители пятого поколения Су-57 (Россия) и F-22 (США) могут впервые встретиться в небе. Об этом стало известно изданию Newsweek.

В публикации сообщается, что самолет президента России Владимира Путина, направляющегося на Аляску на саммит с главой США Дональдом Трампом, должны сопровождать истребители. В свою очередь, воздушное пространство в районе полуострова патрулируют американские самолеты.

«Но саммит может стать еще одной важной вехой. Это может стать первым случаем, когда российский Су-57 пятого поколения будет действовать в одном воздушном пространстве с американскими истребителями F-22», — пишет издание, отмечая, что если Путин прилетит на базу Элмендорф-Ричардсон, где базируется часть самолетов F-22, то его, вероятно, будут сопровождать Су-57.

Военный аналитик Фредерик Мертенс отметил, что, «если оба самолета встретятся в небе над Аляской, будьте уверены, обе стороны попытаются узнать друг о друге как можно больше и обе стороны постараются скрыть как можно больше об истинных возможностях своих самолетов». «Насколько мне известно, Су-57 и F-22 никогда не встречались в одном воздушном пространстве», — сказал эксперт.

Ранее отставной генерал-майор Королевских ВВС Канады Скотт Клэнси, занимавший должность заместителя командующего Североамериканским командованием воздушно-космической обороны, сообщил изданию, что борт президента России при подлете к Аляске защитят истребители ВВС США.

Клэнси добавил, что на Аляске имеются две крупные базы ВВС США — Элмендорф-Ричардсон, куда должен прибыть Путин, и Фэрбенкс. На этих же площадках, кроме истребителей пятого поколения F-22 и F-35, располагаются самолеты дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Airborne Warning and Control System (AWACS).

Клэнси допустил, что Путин отправится на Аляску без истребителей Воздушно-космических сил России, однако российские самолеты могут сопровождать борт с президентом до опознавательной зоны противовоздушной обороны США или госграницы.