Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:31, 15 августа 2025Силовые структуры

Стало известно о расследовании разрушительного взрыва на заводе «Эластик» под Рязанью

СК возбудил дело о нарушении безопасности после взрыва на рязанском заводе
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «МЧС России»

Следователи возбудили уголовное дело по факту разрушительного взрыва на заводе «Эластик» в Рязанской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Произошедшее ЧП квалифицировано по статье 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»).

На месте происшествия работу следователей и криминалистов координирует руководитель рязанского управления СК Олег Васильев и прокурор области Дмитрий Коданев.

В результате взрыва, произошедшего днем 15 августа, пострадали 74 человека. По неподтвержденным официально данным, сдетонировал боеприпас, было полностью разрушено здание порохового цеха.

В 2021 году жертвами похожего происшествия на заводе «Эластик» стали 17 человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Губернатор сообщил о свыше сотни пострадавших при взрыве на российском заводе

    Экс-сотрудник СБУ рассказал об усталости от боевых действий в украинском обществе

    Названа стоимость жилья в городе встречи Путина и Трампа

    Предсказаны магнитные бури из-за крупной дыры на Солнце

    Расправа над российским судьей попала на видео

    Трамп приказал забыть об экологии ради могущественных корпораций

    Режиссер «Один дома» высказался об идее переснять фильм

    Одетая в черное девушка Старовойта пришла на могилу чиновника и прошептала несколько слов

    Потерявший сына участник телешоу заплакал в эфире

    Стало известно о возможном уходе врио главы ЦВО на спецоперацию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости