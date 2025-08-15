Стало известно о расследовании разрушительного взрыва на заводе «Эластик» под Рязанью

СК возбудил дело о нарушении безопасности после взрыва на рязанском заводе

Следователи возбудили уголовное дело по факту разрушительного взрыва на заводе «Эластик» в Рязанской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Произошедшее ЧП квалифицировано по статье 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»).

На месте происшествия работу следователей и криминалистов координирует руководитель рязанского управления СК Олег Васильев и прокурор области Дмитрий Коданев.

В результате взрыва, произошедшего днем 15 августа, пострадали 74 человека. По неподтвержденным официально данным, сдетонировал боеприпас, было полностью разрушено здание порохового цеха.

В 2021 году жертвами похожего происшествия на заводе «Эластик» стали 17 человек.