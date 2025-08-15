Число пострадавших при разрушительном взрыве на заводе под Рязанью выросло в три раза

Mash: Число пострадавших при взрыве на заводе под Рязанью выросло до 74

Число пострадавших при разрушительном взрыве на заводе «Эластик» в Рязанской области выросло в три раза — до 74. Об этом пишет Mash в Telegram.

По информации издания, пять человек доставили в Шиловскую центральную районную больницу. Врачи оценивают их состояние как тяжелое. Подробности об остальных пострадавших не приводятся.

Ранее сообщалось, что жертвами взрыва, по разным данным, стали от трех до пяти человек, а травмы получили 20. Под завалами остаются люди.

О взрыве на заводе по производству синтетических волокон в поселке Лесное стало известно днем 15 августа. По неподтвержденным официально данным, произошла детонация боеприпаса, полностью разрушившая здание порохового цеха. Появившееся после этого огромное грибовидное облако сняли на видео.

В 2021 году жертвами похожего происшествия на заводе «Эластик» стали 17 человек.