Стало известно об отсутствии бесплатного питания для сотрудников «Зенита» на базе клуба

Большинство сотрудников «Зенита» не получает на клубной базе бесплатного питания. Об этом стало известно журналисту Ивану Карпову, который опубликовал соответствующий пост в своем Telegram-канале.
Уточняется, что бесплатно кормят только футболистов и тренерский штаб сине-бело-голубых. Остальные сотрудники также питаются на базе, но за это каждый месяц из их зарплаты удерживают по 8 тысяч рублей. Средний оклад этих сотрудников, по информации Карпова, составляет 100-150 тысяч рублей.
Источник подчеркнул, что во всех других российских топ-клубах сотрудников кормят бесплатно. «Это чисто питерское ноу-хау, внедренное, видимо, ради экономии средств на покупку топовых футболистов», — заявил Карпов.
Ранее сообщалось, что бюджет «Зенита» на сезон-2025/2026 составит до 20 миллиардов рублей. Это самый крупный бюджет в российском профессиональном спорте.