11:34, 15 августа 2025Спорт

Стало известно об отсутствии бесплатного питания для сотрудников «Зенита» на базе клуба

Журналист Карпов: На базе «Зенита» нет бесплатного питания для сотрудников клуба
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Большинство сотрудников «Зенита» не получает на клубной базе бесплатного питания. Об этом стало известно журналисту Ивану Карпову, который опубликовал соответствующий пост в своем Telegram-канале.

Уточняется, что бесплатно кормят только футболистов и тренерский штаб сине-бело-голубых. Остальные сотрудники также питаются на базе, но за это каждый месяц из их зарплаты удерживают по 8 тысяч рублей. Средний оклад этих сотрудников, по информации Карпова, составляет 100-150 тысяч рублей.

Источник подчеркнул, что во всех других российских топ-клубах сотрудников кормят бесплатно. «Это чисто питерское ноу-хау, внедренное, видимо, ради экономии средств на покупку топовых футболистов», — заявил Карпов.

Ранее сообщалось, что бюджет «Зенита» на сезон-2025/2026 составит до 20 миллиардов рублей. Это самый крупный бюджет в российском профессиональном спорте.

