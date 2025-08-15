Мир
23:53, 15 августа 2025Мир

Трамп встретил Путина аплодисментами

Трамп аплодисментами поприветствовал Путина в аэропорту Анкориджа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВстреча Путина и Трампа на Аляске

Кадр: FOX 29 Philadelphia / YouTube

Президент США Дональд Трамп приветствовал аплодисментами подходящего к нему лидера РФ Владимира Путина. Об этом сообщает CBS News.

Глава Белого дома несколько раз хлопнул в ладоши, пока российский лидер к нему приближался по красной дорожке.

Путин и Трамп встретились в аэропорту Анкориджа, штат Аляска. Они пожали друг другу руки и сфотографировались для прессы. После этого президенты России и США сели в лимузин Трампа и уехали вместе.

Ранее в США проанализировали «язык тела» Путина и Трампа на встрече. «Пока язык тела на пятничном саммите был каким угодно, но не холодным», — отмечает телеканал CNN.

